Il Colosseo si illumina per celebrare la cucina italiana come patrimonio dell’umanità

Roma ha vissuto una serata di grande impatto simbolico: il Colosseo si è illuminato con i colori del tricolore per celebrare l’ingresso ufficiale della cucina italiana nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO. Una scenografia monumentale, suggestiva e profondamente rappresentativa, che ha trasformato il cuore della Capitale in una dichiarazione d’orgoglio nazionale. L’accensione delle luci ha attirato cittadini, turisti e addetti ai lavori del settore gastronomico, diventando immediatamente un’immagine iconica. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti del Governo e delle istituzioni culturali, che hanno sottolineato l’importanza di questo riconoscimento non solo per l’Italia, ma per l’intero panorama della cultura alimentare mondiale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it