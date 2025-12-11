Il collettivo Stigma viaggia tra i luoghi dell' oblio con la nuova esposizione A-memoria
Sabato 13 dicembre, alle ore 18, negli spazi espositivi della galleria d’arte Pescheria viene inaugurata "(A)Memoria", la mostra del collettivo Stigma in collaborazione con il Comune di Cesena. L'esposizione approfondisce il tema della memoria come luogo di rifugio e grande custode di energia.Il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
#happybirthday @stigma_nyc @agnosticfrontnyc #punk #punkadeka #stigma #agnosticfront - facebook.com Vai su Facebook