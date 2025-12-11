Il cinema conquista i giovanissimi crescono concerti e si conferma il divario sociale nella fruizione culturale I dati ISTAT

Il cinema si conferma il passatempo preferito dai giovani tra 11 e 19 anni, secondo il rapporto Istat 2023. Crescono concerti e si evidenzia ancora una volta il divario sociale nella fruizione culturale, riflettendo le diverse opportunità e preferenze tra i giovani italiani nel loro tempo libero.

Il cinema rappresenta l'attività culturale preferita dai ragazzi tra 11 e 19 anni secondo il report Istat "I giovanissimi (11-19 anni) nel tempo libero" riferito all'anno 2023. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

! Da Cinema 28 ogni piatto è un piccolo spettacolo: pizze fumanti, panini da applauso, primi da standing ovation e carne alla griglia che conquista al primo assaggio. Tutto servito in un vecchio cinema trasform - facebook.com Vai su Facebook

Cinema, crescono gli spettatori ma cala la frequenza: i giovani trainano la rinascita - off della ricerca multiclient DigitalTRENDS, l’indagine offre un quadro aggiornato del mercato audiovisivo italiano, integrando ... primaonline.it scrive