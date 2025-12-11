Il ciclista Johan Museeuw ricoverato problemi respiratori per il Leone delle Fiandre | cosa è successo

Johan Museeuw, celebre ex campione del mondo di ciclismo e noto come il Leone delle Fiandre, è stato recentemente ricoverato a causa di problemi respiratori. La sua condizione ha suscitato preoccupazioni tra tifosi e appassionati, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Johan Museeuw, leggendario ex campione del mondo di ciclismo e soprannominato il Leone delle Fiandre, è stato ricoverato negli ultimi giorni a causa di problemi respiratori. Nonostante il ricovero, il 60enne belga ha voluto rassicurare tifosi e appassionati con il suo consueto umorismo: “ Non sono in bici questa volta. ma il motore funziona ancora ”. I Problemi respiratori delle ultime settimane. Museeuw aveva avvertito difficoltà respiratorie nelle settimane precedenti, costringendolo a sottoporsi a controlli medici più approfonditi. La decisione di recarsi in ospedale a Kortrijk, nella sua città natale, è stata presa per capire l’ origine del disturbo e monitorare attentamente la situazione clinica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il ciclista Johan Museeuw ricoverato, problemi respiratori per il Leone delle Fiandre: cosa è successo

