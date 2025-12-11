Il CIAR Junior passa alle Rally4
Il CIAR Junior si evolve con un nuovo capitolo: dal 2026, il campionato vedrà l’ingresso della Lancia Ypsilon HF Rally4, sostituendo le Renault Clio Rally5. Questa trasformazione segna un cambio di paradigma, puntando su un’auto più performante e innovativa, e aprendo nuove opportunità per i giovani piloti nel mondo delle gare rally.
Cambio di paradigma nel CIAR Junior: addio alle Renault Clio Rally5, da 2026 spazio alla Lancia Ypsilon HF Rally4.
CIAR Sparco, CIAR Junior, CIRT, CIR Challenger, CRZ e Finale Nazionale, ecco le date della nuova stagione tricolore - facebook.com Vai su Facebook
Lancia Ypsilon Rally4 HF presente anche nel CIAR Junior con ACI Team Italia - Lancia rafforza ulteriormente il proprio ruolo nel panorama rally italiano grazie alla collaborazione con ACI Team Italia e alla nuova partnership tecnica ... Lo riporta clubalfa.it
Ciar Junior tutto trentino, a Foligno vince Nerobutto davanti a Dallapiccola - Piloti trentini primattori nella prova inaugurale del Campionato italiano assoluto Rally (Ciar) Junior, andato in scena sugli sterrati del 4° Città di Foligno con la vittoria di Geronimo ... Riporta rainews.it