Il Cholo Salas è un nuovo giocatore del Benevento 5

Il Benevento 5 annuncia l’ingaggio di Juan Adrian Salas, noto come

Tempo di lettura: 3 minuti Il GG Team Wear Benevento 5 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Juan Adrian Salas. Il Cholo è già a disposizione di mister Scarpitti in vista della sfida di domani contro la Lazio al PalaTedeschi e indosserà la maglia numero nove. LA SCHEDA – Salas nasce in Paraguay il 20 ottobre 1990. Inizia la sua ascesa nel futsal con la maglia dell’UAA nel 2006, per poi approdare in Italia al Napoli due anni dopo, fino al 2009. Successivamente veste le maglie di Poggiomarino (2009-2011) e Lazio (2011-2013). Torna poi in Paraguay al Cerro Porteño, con una breve parentesi all’Alma Salerno (2017). 🔗 Leggi su Anteprima24.it