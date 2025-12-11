Il CEO di OpenAI usa ChatGPT per crescere il figlio e accende il dibattito sulla genitorialità assistita dall’intelligenza artificiale

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha rivelato di utilizzare ChatGPT per aiutare nella crescita del proprio figlio, suscitando un acceso dibattito sulla genitorialità assistita dall’intelligenza artificiale. La sua testimonianza ha acceso discussioni sulle potenzialità e i limiti dell’uso dell’AI nelle attività quotidiane di cura e educazione dei figli.

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha dichiarato durante la sua apparizione al Tonight Show con Jimmy Fallon di affidarsi a ChatGPT per affrontare le sfide quotidiane legate alla cura del figlio.

