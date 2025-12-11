Il celebre baritono nominato ai Grammy è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Santa Monica Arrestato il figlio Micah

Una tragica perdita scuote il mondo della musica internazionale: il rinomato baritono Jubilant Sykes è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Santa Monica. La notizia ha sconvolto fan e colleghi, mentre emergono dettagli drammatici sulla tragica vicenda familiare.

U na tragedia sconvolgente ha colpito la musica internazionale: Jubilant Sykes, celebre cantante lirico statunitense, è stato ucciso dal figlio nella sua casa di Santa Monica. L’artista, 71 anni, star dei palchi mondiali e voce amata della scena lirica, è stato trovato senza vita dagli agenti intervenuti dopo una segnalazione di aggressione. Quando i cantanti lirici sono star. guarda le foto Jubilant Sykes ucciso dal figlio: cos’è successo. A essere arrestato sul posto è stato Micah Sykes, 31 anni, figlio del cantante, individuato all’interno dell’abitazione e fermato come principale sospettato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

