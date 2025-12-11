Il castello Mackenzie storia di un maniero nel cuore di Genova

Il castello Mackenzie, situato nel cuore di Genova, racconta una storia affascinante e ricca di avvenimenti. Costruito all'inizio del XX secolo dal fondatore di Alleanza assicurazioni, ha vissuto momenti di occupazione e utilizzo da parte di diverse forze durante e dopo la guerra. Un simbolo di trasformazioni e passaggi storici della città.

All'inizio del secolo XX il fondatore di Alleanza assicurazioni realizzò una dimora da sogno. Occupata da tedeschi e americani, fu usata anche dai Carabinieri nel dopoguerra. Recuperata negli anni '80 dopo il declino, oggi è tornata agli antichi fasti. L'articolo contiene una gallery fotografica.

Genova. Il prossimo 11 dicembre, nella cornice di Castello Mackenzie, Cambi Casa d'Aste terrà due vendite: Dipinti e Disegni Antichi alle 10:00 e Old Masters alle 16:30. In catalogo opere dal XV al XIX secolo provenienti da importanti collezioni private, tra cui

