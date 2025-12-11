Il castello Mackenzie storia di un maniero nel cuore di Genova

Laverita.info | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il castello Mackenzie, situato nel cuore di Genova, racconta una storia affascinante e ricca di avvenimenti. Costruito all'inizio del XX secolo dal fondatore di Alleanza assicurazioni, ha vissuto momenti di occupazione e utilizzo da parte di diverse forze durante e dopo la guerra. Un simbolo di trasformazioni e passaggi storici della città.

All'inizio del secolo XX il fondatore di Alleanza assicurazioni realizzò una dimora da sogno. Occupata da tedeschi e americani, fu usata anche dai Carabinieri nel dopoguerra. Recuperata negli anni '80 dopo il declino, oggi è tornata agli antichi fasti. L'articolo contiene una gallery fotografica.. 🔗 Leggi su Laverita.info

il castello mackenzie storia di un maniero nel cuore di genova

© Laverita.info - Il castello Mackenzie, storia di un maniero nel cuore di Genova

Per comprare un castello in Italia servono 2milioni di euro, la storia del maniero medioevale in vendita - Da oggi sarà possibile, vi basterà fare un investimento decisamente oneroso. Lo riporta fanpage.it