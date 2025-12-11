Il caso Insulti sessisti all’arbitro donna La Pro Palazzolo | Ci dissociamo

Un nuovo episodio di insulti sessisti si è verificato nel calcio femminile, coinvolgendo un’arbitra durante una partita tra Moncalieri Women e Pro Palazzolo. La società Pro Palazzolo ha condannato fermamente gli insulti discriminatori rivolti alla donna arbitro, evidenziando il proprio dissenso rispetto a comportamenti inaccettabili nel contesto sportivo.

Dopo le offese sessiste ad una dirigente della ASD Devils di Pieve Emanuele qualche settimana fa da parte di un giovane calciatore della squadra avversaria, ancora un episodio con insulti discriminatori, questa volta nei confronti dell’ arbitra della sezione di Pinerolo che dirigeva ad Orbassano il match tra la Moncalieri Women e la Pro Palazzolo (terminata 4-3 per le piemontesi), valida per la Coppa Italia femminile di serie C. "Vai a lavare i piatti", la fra rivolta alla 26enne Arianna Quadro da un tifoso della Pro Palazzolo calcio alla mezz’ora del secondo tempo, al culmine di proteste ripetute contro la direttrice di gara, che nella vita di tutti i giorni fa l’infermiera a Torino: urla incivili riportate anche in un video diventato subito “virale“. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il caso. Insulti sessisti all’arbitro donna. La Pro Palazzolo: "Ci dissociamo»

