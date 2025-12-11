Il capo della tecnologia di Meta decreta la fine dello smartphone
Nel suo intervento di fine anno, Andrew “Boz” Bosworth, responsabile della tecnologia di Meta, ha annunciato la fine dello smartphone come dispositivo predominante. Dopo un decennio di tentativi e innovazioni, l'azienda sembra aver concluso il percorso di ricerca di un nuovo erede per lo smartphone, segnando un possibile punto di svolta nel mondo della tecnologia mobile.
(Adnkronos) – Nel suo consueto intervento di fine anno, Andrew "Boz" Bosworth ha tracciato il bilancio di un decennio speso a cercare l'erede dello smartphone. Una navigazione a vista che, secondo il CTO di Meta, ha finalmente trovato una bussola affidabile grazie all'intelligenza artificiale. Se per anni il settore ha esplorato frontiere impervie incontrando spesso .
