Il capo della tecnologia di Meta decreta la fine dello smartphone

Nel suo intervento di fine anno, Andrew “Boz” Bosworth, responsabile della tecnologia di Meta, ha annunciato la fine dello smartphone come dispositivo predominante. Dopo un decennio di tentativi e innovazioni, l'azienda sembra aver concluso il percorso di ricerca di un nuovo erede per lo smartphone, segnando un possibile punto di svolta nel mondo della tecnologia mobile.

