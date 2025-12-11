Il campo della Fincantieri l' impegno di Comune e Cassa depositi e prestiti | Un mese di lavori e poi la riapertura

Il campo di calcio di Fincantieri, situato nel rione Acquasanta, sarà riaperto dopo un mese di lavori grazie all’impegno di Comune e Cassa Depositi e Prestiti. L’annuncio è stato fatto durante un incontro presso l’ufficio Città Storica, che ha coinvolto rappresentanti della Fiom e gli assessori Maurizio Carta e Alessandro.

