Il campo della Fincantieri l' impegno di Comune e Cassa depositi e prestiti | Un mese di lavori e poi la riapertura

Il campo di calcio di Fincantieri, situato nel rione Acquasanta, sarà riaperto dopo un mese di lavori grazie all’impegno di Comune e Cassa Depositi e Prestiti. L’annuncio è stato fatto durante un incontro presso l’ufficio Città Storica, che ha coinvolto rappresentanti della Fiom e gli assessori Maurizio Carta e Alessandro.

Il campo di calcio di Fincantieri, nel rione Acquasanta, presto riaprirà per le attività sportive. E’ l’impegno preso questo pomeriggio in un incontro che si è svolto presso l’ufficio Città storica, in foro Umberto, 14, tra la Fiom e gli assessori Maurizio Carta al Centro storico e Alessandro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Traghettopoli: nell’inchiesta spunta anche il generale della Guardia di finanza Francesco Greco. Oggi presidente di Fincantieri Infrastructure è stato comandante interregionale dell’Italia meridionale. 126 gli indagati nell'inchiesta genovese che lambisce la Tos - facebook.com Vai su Facebook

Anche quest’anno abbiamo partecipato alla Staffetta benefica "Telethon Udine - 24 per un'ora", un appuntamento che per noi rappresenta molto più di una semplice gara. Siamo scesi in campo con due squadre da 24 persone ciascuna, le nostre White Team Vai su X

L’impegno di Fincantieri. Resta ancorata ad Ancona. Qui la prima nave digitale e una alimentata a idrogeno - Guarda al futuro, ben ancorata al presente, Fincantieri: incontrando ieri le ... ilrestodelcarlino.it scrive

Fincantieri, sottoscritto protocollo appalti. Sindacati: "Più tutele per i dipendenti" - E' stato sottoscritto il protocollo ''per la gestione degli appalti'' tra Fincantieri e sindacati. Secondo msn.com