il calendario artistico di cassa e fondazione dedicato a giuseppe maestri

Il Calendario Artistico 2026 di Cassa di Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna rende omaggio a Giuseppe Maestri, figura di rilievo nel panorama artistico. Questa tradizionale iniziativa promuove l’arte e la cultura, offrendo ogni mese un’immagine significativa legata alla vita e alle opere dell’artista. Un tributo che rafforza il legame tra il territorio e il patrimonio artistico locale.

È dedicato a Giuseppe Maestri il tradizionale e atteso Calendario Artistico della Cassa di Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per il 2026. Originario di Sant'Alberto, dove era nato nel 1929, Giuseppe Maestri è stato una vera ricchezza per la città di Ravenna a cominciare da quella Bottega di Via Baccarini che dal 1965 gestiva insieme alla moglie Angelina Tienghi e che divenne un luogo di incontro dove "curiosi, sognatori e poeti, artisti e professionisti, vecchi e giovani, i famosi e gli sconosciuti" (A.Weyersberg) si davano appuntamento con la certezza che da quel "cenacolo" non sarebbero mai usciti a mani vuote perché Giuseppe, con la discrezione che lo caratterizzava, riusciva sempre a metterli nelle mani un consiglio, un giudizio, l'indicazione di una lettura.

