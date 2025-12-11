Il Bologna vola anche in Europa League | ribalta il Celta Vigo con la doppietta di Bernardeschi
Il Bologna continua la sua ottima stagione in Europa League, conquistando una vittoria importante in trasferta contro il Celta Vigo. La squadra di Italiano si impone con un risultato di 2-1 grazie alla doppietta di Bernardeschi, confermando il momento positivo e il valore del club anche su palcoscenici internazionali.
Il Bologna fa il colpo in trasferta e vince 2-1 contro il Celta Vigo in Europa League. Ennesimo grande prestazione della squadra di Italiano, che supera la formazione spagnola, grande protagonista nello scorso weekend della Liga, con la vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid. Sotto una pioggia battente sono i galiziani a passare in vantaggio al 17' grazie ad un gol di Bryan Zaragoza, che mettere in rete il servizio di Swedberg. La migliore occasione capita sui piedi di Santiago Castro, che trova pronto l'intervento di Radu. Nella ripresa i rossoblù ripartono all'attacco. Al 59' segna Pobega ma il Var annulla per fuorigioco di Federico Bernardeschi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Bologna-Brann 0-0: highlights | Europa League
Vola Bologna - facebook.com Vai su Facebook
Rowe e #Castro nel finale: il #Bologna rimonta il #Parma e vola ai quarti di #CoppaItalia Vai su X
Il Bologna vola anche in Europa League: ribalta il Celta Vigo con la doppietta di Bernardeschi - Bernardeschi firma la rimonta con una doppietta nella ripresa ... Come scrive msn.com
Celta Vigo-Bologna: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming l'Europa League - I rossoblù di Vincenzo Italiano sfidano gli spagnoli nel sesto turno della fase campionato: in palio punti preziosi in ottica qualificazione ... Si legge su tuttosport.com