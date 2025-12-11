Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto l'11 dicembre ad Affari Tuoi | serie e dove è stato venduto

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 11 dicembre, durante la puntata di Affari Tuoi, è stato estratto il biglietto vincente della Lotteria Italia. In questo articolo troverai la serie, il numero e la città di vendita del biglietto fortunato, annunciati durante la trasmissione.

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto oggi, giovedì 11 dicembre. La serie e il numero del biglietto fortunato e in quale città è stato venduto, annunciato durante la puntata di Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

biglietto vincente lotteria italiaIl biglietto vincente della Lotteria Italia estratto l’11 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto - Ad Affari Tuoi Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno svelato il numero di serie e la città in cui è ... Segnala fanpage.it

biglietto vincente lotteria italiaIl biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 10 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto - Il tagliando vincente alla Lotteria Italia nell’estrazione di oggi, mercoledì 10 dicembre, ad Affari Tuoi. Si legge su fanpage.it