Il Bestiario di Rita Pedullà | da creature della memoria a rivelazioni della nostra storia 

La mostra allestita presso Casa Abitata, galleria d'arte fiorentina, è stata inaugurata il 6 Dicembre e sarà aperta al pubblico fino al 10 Gennaio 2026. Il percorso espositivo celebra le creazioni di Rita Pedullà artista contemporanea che indaga il campo delle emozioni, impressioni e dei ricordi intimi e personali. L'atto creativo della Pedullà predilige la matericità e il simbolismo, portando alla luce tematiche importanti dell'essere umano: l' identità, il corpo, lo spirito, la natura, gli stati d'animo ed i momenti di introspezione psicologica. In particolare l'elemento naturale, presente nelle sue opere attraverso raffigurazioni di animali, paesaggi e vegetazioni, assume un ruolo primario: un ponte di congiunzione per sottoporre all'attenzione del fruitore importanti questioni relative alla spiritualità, alla memoria e alla interiorità.