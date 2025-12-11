Il Bestiario di Rita Pedullà | da creature della memoria a rivelazioni della nostra storia
Il Bestiario di Rita Pedullà, esposizione presso Casa Abitata a Firenze, esplora il rapporto tra creature della memoria e rivelazioni della nostra storia. Inaugurata il 6 dicembre, l'installazione rimarrà aperta fino al 10 gennaio 2026, offrendo al pubblico un viaggio tra simboli, ricordi e narrazioni visive che approfondiscono il nostro passato e la nostra identità.
La mostra allestita presso Casa Abitata, galleria d’arte fiorentina, è stata inaugurata il 6 Dicembre e sarà aperta al pubblico fino al 10 Gennaio 2026. Il percorso espositivo celebra le creazioni di Rita Pedullà artista contemporanea che indaga il campo delle emozioni, impressioni e dei ricordi intimi e personali. L’atto creativo della Pedullà predilige la matericità e il simbolismo, portando alla luce tematiche importanti dell’essere umano: l’ identità, il corpo, lo spirito, la natura, gli stati d’animo ed i momenti di introspezione psicologica. In particolare l’elemento naturale, presente nelle sue opere attraverso raffigurazioni di animali, paesaggi e vegetazioni, assume un ruolo primario: un ponte di congiunzione per sottoporre all’attenzione del fruitore importanti questioni relative alla spiritualità, alla memoria e alla interiorità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
