Il bando diventa biennale Il Teatro Guglielmi cerca un nuovo gestore

Il Teatro Guglielmi rinnova la sua gestione con un nuovo bando biennale, offrendo opportunità per il settore culturale della città. L’amministrazione comunale ha avviato un processo di selezione per individuare un nuovo gestore, segnando un’importante fase di rinnovamento e rilancio del principale centro culturale locale.

Grandi novità per il servizio di gestione del teatro Gugliemi. Il principale luogo di cultura della città vede un rinnovamento dei servizi tramite il bando che viene messo a disposizione da palazzo civico. Il Comune di Massa intende affidare la fornitura di servizi teatrali articolati nelle diverse tipologie di prestazioni connesse allo svolgimento dell'attività teatrale nel teatro Guglielmi, con la possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 21 mesi. Il bando, che fino ad oggi era annuale, subisce un ampliamento "per dare modo – racconta l'assessora alla Cultura, Monica Bertoneri – all'azienda vincitrice di stilare un progetto più ampio e che favorisca i cittadini".

