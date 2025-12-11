il 2025 ennesimo anno nero per i giornalisti

Il rapporto di Reporter senza frontiere 2025 evidenzia un'ulteriore escalation della violenza contro i giornalisti, con 67 vittime in un solo anno. La maggior parte di questi decessi si è verificata in contesti di guerra o a causa della criminalità organizzata, sottolineando la difficile condizione della professione e il crescente rischio per chi cerca di fare informazione.

Il rapporto di Reporter senza frontiere 2025 registra 67 giornalisti uccisi, quasi l’80% in guerre o per mano della criminalità organizzata. Gaza è il teatro più pericoloso, seguita da Messico, Ucraina e Sudan. La denuncia: impunità diffusa e assenza di protezioni efficaci. 🔗 Leggi su Laverita.info