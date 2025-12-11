Il 2 agosto 2027 il sole sparirà per 6 minuti | dove vedere per intero l’eclissi più lunga degli ultimi 100 anni
Il 2 agosto 2027 si verificherà l’eclissi solare più lunga degli ultimi 100 anni, con una durata di circa 6 minuti. Un evento che attirerà l’attenzione di astronomi e appassionati di tutto il mondo, offrendo un’occasione unica per osservare un fenomeno celeste straordinario. Ecco dove e come poterne godere appieno.
Il 2 agosto 2027 sarà una data da segnare in calendario per tutti gli appassionati di fenomeni astronomici. Quel giorno si verificherà l’eclissi solare più lunga del secolo, con una fase di totalità che raggiungerà i 6 minuti e 23 secondi. Un evento straordinario che la NASA ha già inserito nel suo calendario ufficiale delle eclissi solari, definendolo come la congiunzione più lunga degli ultimi 100 anni. La durata di un’eclissi solare totale varia sempre in base a diversi fattori astronomici. Per fare un confronto, l’eclissi che ha attraversato il Nord America nell’aprile 2024 è durata 4 minuti e 28 secondi, mentre quella che interesserà la Spagna nell’agosto 2026 avrà una totalità di appena 1 minuto e 43 secondi. 🔗 Leggi su Cultweb.it
