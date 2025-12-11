Il 19 dicembre alle 21:30, i Punkcake tornano ad Arezzo per un concerto dal vivo ricco di energia e intensità. La band si prepara a coinvolgere il pubblico con una performance emozionante, confermando il loro talento e la loro presenza sulla scena musicale. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica dal vivo.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – Il 19 dicembre alle 21,30 i Punkcake t ornano ad Arezzo, pronti a travolgere il pubblico con un live ad altissima intensità, energia e carica emotiva. A coronare la giornata evento “ Gaza è il Mondo ”, in programma il 19 dicembre a presso il Cas di Indicatore, sarà il “ritorno a casa” della giovane e fresca band composta da ragazzi nativi proprio della provincia di Arezzo, per l’esattezza del Valdarno, che negli ultimi tempi si sono fatti apprezzare in tutto il panorama nazionale. Infatti, oltre al percorso incredibile nel reality XFactor, i Punkcake hanno nell’ultimo anno portato la loro carica musicale in moltissime città italiane fra eventi, locali, e manifestazioni in un incredibile crescendo fino a solcare il prestigioso palco del Firenze Rock nella giornata in cui si sono esibiti anche Weezer e Green Day. 🔗 Leggi su Lanazione.it