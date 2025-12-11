il 13 dicembre avis toscana festeggia 20 anni del servizio civile

Il 13 dicembre Avis Toscana celebra due decenni di impegno nel servizio civile a Firenze. Vent’anni di attività che testimoniano come, affidando ai giovani responsabilità e opportunità, si possa costruire un domani migliore. Un percorso di crescita reciproca tra l’associazione e le nuove generazioni, volto a rafforzare il senso di comunità e solidarietà.

Firenze, 11 dicembre 2025 – "Vent'anni di Servizio Civile e Consulte giovanili in Avis ci dicono una cosa semplice: quando diamo fiducia ai ragazzi e alle ragazze, loro ci restituiscono futuro. I giovani che sono stati e sono con noi non cercano assistenza, ma senso, riconoscimento e impegno per gli altri". Così la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze, presenta l'evento "Generazioni in movimento", dedicato al ventesimo compleanno del servizio civile e delle consulte Giovani dell'associazione, in programma sabato 13 dicembre all'Istituto Francese di Firenze, in piazza Ognissanti. L'iniziativa inizierà alle 14.