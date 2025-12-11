II migliore panettone di Verona ecco quelli da provare

Verona si distingue come la città ideale per scoprire il miglior panettone, un dolce simbolo delle festività natalizie. Tra tradizione e innovazione, la proposta locale offre una vasta gamma di varianti, dai classici ai gusti più audaci, come cioccolato, pistacchio e frutta secca, rendendo ogni assaggio un’esperienza da non perdere durante le feste.

Riconosciuta da sempre come la patria dei grandi dolci natalizi, Verona celebra il re delle feste, il panettone, con una proposta che spazia dalle versioni classiche milanesi a quelle più audaci, come il cioccolato e pistacchio o il panettone arricchito da fichi, mele e noci. Il Natale 2025 segna. 🔗 Leggi su Veronasera.it

ii migliore panettone veronaPanettone Narciso - Non per la cantina Buglioni che per questo Natale ha deciso di lanciare il suo panettone in edizione limitata e ... Lo riporta quotidiano.net