Igor Volley | le azzurre ripartono con tre punti vittoria interna per 3-1 con Monviso
La Igor Volley riprende il campionato con una vittoria interna contro Monviso, conquistando tre punti grazie a una prestazione solida. La sfida si è conclusa con un punteggio di 3-1, grazie alla determinazione del duo Tolok-Alsmeier, che ha contribuito con 38 punti complessivi. La vittoria segna un inizio positivo per il girone di ritorno della squadra.
Comincia con un successo da tre punti, contro Monviso, il girone di ritorno della Igor Volley che si aggiudica per 3-1 la sfida trascinata dal duo Tolok-Alsmeier (38 punti in due e titolo di Mvp per la schiacciatrice tedesca).Igor in campo con Tolok opposta a Cambi, Bonifacio e Costantini. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
