Igiene ambientale trovato un accordo per il rinnovo del contratto

Nella serata di martedì 9 dicembre è stato raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto nazionale dell’igiene ambientale. L’intesa rappresenta un passo importante per il settore, garantendo nuove condizioni e tutele per i lavoratori e le aziende coinvolte. L’accordo segna una svolta nella disciplina delle relazioni sindacali e delle modalità di gestione del servizio.

Nella tarda serata di martedì 9 dicembre è stata raggiunta un’intesa in merito al rinnovo del contratto nazionale dell’igiene ambientale.L’accordo, che in Italia riguarda 110mila lavoratori e lavoratrici, dei quali 500 si trovano in Trentino, è stato siglato da Fp CGIL, Fit CISL, Uiltrasporti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

