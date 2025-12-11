Ieri in Campania | nuovo suicidio nel cimitero di Avellino Strage di Paupisi segnali di miglioramento per Antonia

Nella giornata di ieri in Campania si sono verificati diversi avvenimenti, tra cui un nuovo suicidio nel cimitero di Avellino, ricordando un episodio simile di due mesi fa. La regione continua a essere teatro di eventi significativi, tra segnali di miglioramento e situazioni di crisi. Di seguito una sintesi delle principali notizie di mercoledì 10 dicembre 2025.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 10 dicembre 2025. Avellino – Un episodio simile era accaduto appena due mesi fa: una donna va al cimitero di Avellino e una volta all’intero si toglie la vita. Un volo fatale dal terzo piano di una delle strutture presenti nell’area. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno potuto solo constatarne il decesso. (LEGGI QUI) Benevento – Antonia Ocone, la diciassettenne rimasta gravemente ferita nella vicenda che ha sconvolto Paupisi e l’intera provincia di Benevento, sta mostrando segnali di miglioramento che infondono un cauto ottimismo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it