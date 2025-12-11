Idris Elba pensa al futuro | Alla fine lascerò la recitazione per dedicarmi alla regia

Idris Elba, noto per le sue performance in The Wire e Luther, ha rivelato i suoi piani futuri, annunciando l'intenzione di lasciare la recitazione per dedicarsi alla regia. La star britannica ha condiviso la sua volontà di concentrarsi dietro la macchina da presa, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera artistica.

La star di The Wire e Luther ha confessato di aver intenzione di spostarsi definitivamente dietro la macchina da presa tra non molto tempo. Tra gli ospiti illustri del Red Sea International Film Festival in Arabia Saudita c'è anche Idris Elba, che ha partecipato ad un Q&A per parlare del suo ultimo progetto da regista, il cortometraggio Dust To Dreams. L'attore mancava dalla regia dal 2018, quando portò al cinema Yardie, e nel corso dell'intervista durante il festival saudita ha spiegato di aver intenzione di passare definitivamente dietro la macchina da presa in futuro. I programmi per il futuro di Idris Elba "Mi auguro che la mia fanbase come attore non sia arrabbiata con me" ha esordito Elba "Alla fine voglio passare a essere