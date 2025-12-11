Idea rivoluzionaria un marmo-hotel nella cava dismessa

Un progetto innovativo trasforma una cava dismessa a Seravezza in un marmo-hotel unico nel suo genere. Con spa, parcheggio, teatro all'aperto e un suggestivo panorama mare-monti, questa iniziativa propone un'esperienza di soggiorno originale e sostenibile, valorizzando il patrimonio locale e offrendo un punto di riferimento per il turismo e l'arte.

Seravezza (Lucca), 11 dicembre 2025 – Un marmo-hotel con spa, parcheggio, teatro all'aperto e suggestivo panorama mare-monti. E' l'originalissimo progetto a firma del bio architetto Tiziano Lera per il recupero dell'ex cava della Ceragiola: una soluzione così innovativa da aggiudicarsi l'8° edizione del Premio Regula che ogni anno vede protagonisti i migliori 100 progetti italiani. Per questa elaborazione così rivoluzionaria e di rispetto ambientale, l'architetto Lera oggi riceverà il riconoscimento in Campidoglio. Il marmo-hotel denominato "Il nido delle rondini" contempla una realizzazione di 3500 metri quadrati: 2450 per la struttura ricettiva sviluppata su sei piani, affiancata da un fabricato di 620 metri quadrati per bar e ristorante e da una spa di 430.

