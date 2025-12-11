Icardi si sfoga e annuncia | Godetevi gli ultimi mesi con Maurito me ne andrò a testa alta! Capisco che il mio nome…

Mauro Icardi si apre sui social, annunciando il suo addio al Galatasaray. L’ex attaccante e capitano dell’Inter invita i tifosi a godersi gli ultimi mesi insieme a lui, dichiarando di partire a testa alta. La sua dichiarazione suscita emozioni e curiosità sul futuro del calciatore.

Inter News 24 L’ex attaccante e capitano dell’Inter, Mauro Icardi, si sfoga sui propri social e annuncia l’addio ormai imminente al Galatasaray. Mauro Icardi interviene a gamba tesa sui social. L’ex capitano dell’ Inter ha smentito categoricamente le voci su un mancato rinnovo imposto dal Galatasaray, accusando i media turchi di diffondere falsità per distogliere l’attenzione dalle sconfitte. L’attaccante argentino ha precisato che il suo contratto scade nel 2026 e che lascerà il club solo quando lo deciderà lui personalmente, invitando i tifosi a godersi la sua presenza finché durerà. PAROLE – « Capisco che il mio nome faccia vendere e che alcuni “giornalisti” turchi vogliano far credere che il club mi abbia chiamato per informarmi del “mancato rinnovo” del mio contratto. 🔗 Leggi su Internews24.com