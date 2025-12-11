Icardi attacco durissimo sui social | Me ne andrò nel 2026 mi rimpiangerete

Mauro Icardi ha interrotto il silenzio sui social, alimentando discussioni sul suo futuro. Con un messaggio deciso, l’attaccante ha annunciato che resterà al Galatasaray fino al 2026 e ha lanciato una sfida ai suoi detrattori, lasciando intendere che il suo percorso non è ancora concluso e che sarà ricordato nel tempo.

Icardi. Mauro Icardi ha deciso di rompere il silenzio sulle numerose speculazioni riguardanti il suo futuro al Galatasaray e il possibile ritorno in Italia. Nelle ultime ore, alcuni media turchi avevano riportato la notizia secondo cui il club lo avrebbe contattato per informarlo di un mancato rinnovo contrattuale, alimentando rumors su un possibile addio anticipato dell'ex capitano dell' Inter. Icardi, tuttavia, ha voluto chiarire personalmente la situazione attraverso un messaggio sui social. Il centravanti argentino ha precisato: " Capisco che il mio nome faccia vendere e che alcuni 'giornalisti' turchi vogliano far credere che il club mi abbia chiamato per informarmi del mancato rinnovo del mio contratto, ma non solo nessuno ha chiamato me, ma nemmeno il mio agente ".

