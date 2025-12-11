Iannone FdI | La procedura Ue su Napoli è l’ennesimo fallimento del Pd in Campania

Il deputato Iannone di Fratelli d’Italia commenta duramente la procedura d’infrazione dell’UE su Napoli, attribuendone la responsabilità al fallimento del Pd in Campania. Secondo lui, anni di ignoranza e piani inefficaci della Regione guidata da De Luca hanno aggravato la situazione dei livelli di NO2, evidenziando l’incapacità di affrontare seriamente l’emergenza.

" La procedura d'infrazione della Commissione europea sui livelli di NO? a Napoli e' una bocciatura senza attenuanti: per anni la Regione Campania guidata da De Luca e dal Pd ha ignorato i dati, sottovalutato l'emergenza e prodotto piani fumosi che non hanno cambiato nulla. Risultato: i cittadini continuano a respirare aria avvelenata mentre chi governava si limitava a slogan e autopromozione. Bruxelles oggi certifica cio' che era sotto gli occhi di tutti: la Regione finora non ha saputo proteggere la città, né ha avuto il coraggio politico di intervenire sulle vere cause dell'inquinamento".