Ia | ecosistema Fair rete di 136 partner che disegna geografia dell' intelligenza artificiale

Durante la Conferenza Finale del progetto Fair a Roma, viene presentato l'ecosistema nazionale di ricerca e impresa dedicato all'intelligenza artificiale. Sviluppatosi nel corso di tre anni grazie al finanziamento del PNRR, questo ecosistema si compone di 136 partner e traccia la geografia dell'AI in Italia, promuovendo collaborazione e innovazione nel settore.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Nel corso della Conferenza Finale del progetto Fair, Future Artificial Intelligence Research, in programma a Roma dal 10 al 12 dicembre 2025, è stato presentato l'ecosistema nazionale ricerca-impresa che si è sviluppato intorno alla Fondazione durante i tre anni di attività finanziati dal Pnrr. Il progetto ha visto coinvolti 25 partner a cui si sono uniti, attraverso lo strumento dei 'bandi a cascata', 35 altre Università ed Enti di ricerca e 76 Pmi su 16 regioni italiane, per un totale di 136 soggetti coinvolti. Dalle mappe presentate a Roma emerge una fotografia dell'innovazione italiana particolarmente articolata.

