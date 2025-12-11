IA conquista copertina Time del 2025

Nel 2025, la rivista Time ha scelto gli architetti dell'Intelligenza Artificiale come

14.42 La rivista statunitense Time ha designato gli architetti dell'Intelligenza Artificiale come "Persona dell'Anno 2025". La cover story più ambita del magazine illustra come la Ia "sta influenzando, nel bene e nel male, le nostre vite". Due copertine:nella prima,Time ha messo appollaiati su una trave di acciaio come gli operai che costruivano i grattacieli nella famosa foto del 1932 alcuni Ceo,tra cui Zuckerberg e Musk. Nell'altra, gli stessi personaggi popolano una struttura formata dalle lettere A e I. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it