I volonterosi chiamano Trump I russi | Lui è in linea con noi

L'articolo analizza le diverse percezioni e posizioni di vari attori internazionali sul conflitto in Ucraina, evidenziando come le opinioni su Trump e le dinamiche geopolitiche influenzino la situazione. Si approfondiscono le accuse rivolte all'Europa di ostacolare il processo di pace e di incoraggiare la resistenza di Kiev, nel contesto di un panorama internazionale complesso e in evoluzione.

«L’Europa sta bloccando il processo di pace e sta cercando di incitare in ogni modo possibile Kiev a continuare a combattere fino all’ultimo ucraino». È una Russia filo-trumpiana e come . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - I volonterosi chiamano Trump. I russi: «Lui è in linea con noi»

I Volenterosi incalzano Trump sul piano per l'Ucraina: summit entro il fine settimana. E il presidente Usa attacca Zelensky - Il premier canadese Carney e i leader europei spingono perché Kiev valuti la cessione in cambio di garanzie Si cerca, freneticamente, una soluzione di compromesso tra americani, europei e ucraini. Riporta msn.com

Pace Ucraina, Russia “incontro Rubio-Lavrov? Oggi nuova telefonata”/ Trump “tregua presto”. I Volenterosi UE… - Dopo la telefonata delle scorse ore qualcosa si è interrotto nell’avanzamento della diplomazia tra USA e Russia in vista dell’incontro di pace in Ungheria ancora da calendarizzare: o meglio, questo è ... Riporta ilsussidiario.net

Buongiorno. A Copenaghen ha vinto la sinistra, quella che i riformisti chiamano “radicale”, e sarà sindaco una socialista di 39 anni, Sisse Marie Welling. Dopo un secolo i socialdemocratici perdono il municipio della capitale danese. Però non vincono i conser - facebook.com Vai su Facebook