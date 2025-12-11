I Volenterosi incalzano gli Usa sul piano per l' Ucraina | summit entro il fine settimana?Trump a Zelensky | Non perdiamo tempo

I Volenterosi accelerano sul piano per l'Ucraina, spingendo gli Stati Uniti verso un summit entro il fine settimana. Trump esorta Zelensky a non perdere tempo, mentre il premier canadese Carney e i leader europei propongono la cessione di territori in cambio di garanzie. La situazione si fa sempre più intensa e delicata, con diverse sponde internazionali coinvolte.

Il premier canadese Carney e i leader europei spingono perché Kiev valuti la cessione in cambio di garanzie. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - I Volenterosi incalzano gli Usa sul piano per l'Ucraina: summit entro il fine settimana?Trump a Zelensky: «Non perdiamo tempo»

I Volenterosi incalzano Trump sul piano per l'Ucraina: summit entro il fine settimana. E il presidente Usa attacca Zelensky - Il premier canadese Carney e i leader europei spingono perché Kiev valuti la cessione in cambio di garanzie Si cerca, freneticamente, una soluzione di compromesso tra americani, europei e ucraini. msn.com scrive

Zelensky: “nessun accordo sul Donbass con USA e Russia”/ Vertice coi Volenterosi “serve unità con UE e Trump” - Vertice di Londra tra Merz, Macron, Starmer e Zelensky: stallo sui negoziati, "azzardo" dalla Francia su Trump. Come scrive ilsussidiario.net

I Volonterosi incalzano Trump: vertice entro la fine della settimana @GiuseppeSarcina, @Corriere Vai su X