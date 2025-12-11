I Volenterosi incalzano gli Usa sul piano per l' Ucraina | summit entro il fine settimanaI 7 punti di cui discutono Kiev e Washington ?

I Volenterosi accelerano il dialogo con gli Stati Uniti sul piano per l'Ucraina, con un summit previsto entro il fine settimana. Kiev e Washington discutono sette punti chiave, mentre il premier canadese Carney e i leader europei spingono per valutare una cessione territoriale in cambio di garanzie, intensificando le negoziazioni sulla crisi.

I Volonterosi incalzano Trump: vertice entro la fine della settimana @GiuseppeSarcina, @Corriere Vai su X

I Volenterosi incalzano Trump sul piano per l'Ucraina: summit entro il fine settimana. E il presidente Usa attacca Zelensky - Il premier canadese Carney e i leader europei spingono perché Kiev valuti la cessione in cambio di garanzie Si cerca, freneticamente, una soluzione di compromesso tra americani, europei e ucraini.

Zelensky a Downing Street: i volenterosi scettici sul piano di pace Usa - Macron, Merz e Starmer cercano una linea comune contro le pressioni di Trump: «garanzie di sicurezza acuminate»