I Volenterosi chiamano Trump

L'articolo analizza le posizioni dei Volenterosi e le dichiarazioni di Donald Trump riguardo al conflitto in Ucraina. Mentre la Russia dichiara di voler la pace, la guerra prosegue, con gli Stati Uniti di Trump che sembrano mostrare scarso interesse per l'intervento diretto, sottolineando un atteggiamento di distacco rispetto alla crisi in corso.

La Russia vuole la pace, ma continua la guerra, forte anche del fatto che gli Usa di Donald Trump, per bocca dello stesso tycoon, "non vogliono perdere il loro tempo sull'Ucraina". Per questo il presidente americano ha ingiunto al numero uno di Kiev di accettare l'accordo di pace entro Natale. Intanto ieri Macron, Starmer e Merz sono stati al telefono con il Capo della Casa Bianca per 40 minuti. Che siano volate "parole piuttosto forti", è sempre lo stesso tycoon a dirlo senza infingimenti. In questo scenario convulso l'Unione euroea punta ad approvare già questa settimana, quindi prima del summit del 18-19 dicembre, una decisione per immobilizzare definitivamente fino a 210 miliardi di euro di asset sovrani russi, ma il nodo è ancora come farlo.

