I Tazenda un concerto e un libro per raccontare la storia della band

I Tazenda, iconico gruppo musicale sardo, tornano in scena con un nuovo tour, una cantante rinnovata e un libro che ripercorre la loro lunga e ricca storia. Questa rinascita celebra il patrimonio musicale della band, offrendo ai fan un’esperienza completa tra musica dal vivo e approfondimenti sulla loro evoluzione artistica.

Tornano i Tazenda, lo storico gruppo sardo, con un tour, una nuova cantante e un libro che ripercorre la storia della band. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - I Tazenda, un concerto e un libro per raccontare la storia della band

S'ISTORIA INFINIDA: I TAZENDA IN CONCERTO - 14 DICEMBRE H19.30 AL TSE DI CAGLIARI - facebook.com Vai su Facebook

Tazenda con S'Istoria Infinida, spettacolo tra musica e racconto - Debutta l'8 dicembre a Roma (all'Auditorium Parco della Musica), S'Istoria Infinida, il nuovo spettacolo dei Tazenda: un viaggio in cui musica e narrazione si intrecciano, trasformando il concerto in ... Riporta msn.com

I nuovi Tazenda in concerto a Prata di Pordenone con la nuova voce femminile di Serena Carta Mantilla e tante "Bonas noas" - Seconda tappa per il tour 2025 dei Tazenda il 30 marzo al PalaPrata, Prata di Pordenone, a chiusura di Terra di Sardegna, l'appuntamento organizzato da Progettiamo Associazione Culturale per costruire ... ilgazzettino.it scrive