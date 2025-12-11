I Tasti Neri in concerto a Piozzano | un Natale da ascoltare e condividere

11 dic 2025

Il 20 dicembre alle 21, nella chiesa SS. Salvatore di Piozzano, I Tasti Neri si esibiranno in un concerto natalizio. Un’occasione speciale per vivere un momento di ascolto e condivisione, arricchito dalla musica del coro e dai brani dedicati al Santo Natale.

