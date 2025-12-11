I regali che aiutano e che fanno bene hanno un sapore davvero speciale

In un'epoca in cui i regali assumono sempre più significati simbolici, trovare doni che uniscano utilità e sensibilità diventa una sfida. Per il regalo alla maestra, quest’anno, si cercano idee che siano non solo apprezzate, ma anche pensate per fare del bene. Ecco alcune proposte che combinano cuore e utilità, per un gesto che lascia il segno.

«Per il regalo alla maestra quest’anno ci sono idee?». La domanda arriva puntuale nella chat di classe. E puntuale si scatena la ridda di proposte: un piatto da panettone (già regalato l’anno scorso), una statuetta di angioletto (se ogni anno gliene regalano una, passa tutte le vacanze a spolverarli), un profumo (troppo personale), un buono Amazon (troppo impersonale), un anello (non ci stiamo mica fidanzando), un libro (bello, la cultura va sempre bene, ma quale?). Finalmente la rappresentante di classe prende in mano la situazione e perentoria scrive «regalo solidale, cesto o panettone o bottiglia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I regali che aiutano e che fanno bene hanno un sapore davvero speciale

