I reflui civili verso Cuoiodepur Sei milioni di metri cubi dalla città

È in corso un importante intervento per il trattamento dei reflui civili nell’area empolese, con la costruzione di una nuova condotta fognaria tra il depuratore di Pagnana e Cuoiodepur di Ponte a Egola. Questa opera rappresenta un passo fondamentale verso la dismissione dell’impianto di Acque e il miglioramento della gestione dei reflui urbani.

Altro passo decisivo per il Tubone. Si tratta della realizzazione della nuova condotta fognaria tra il depuratore di Pagnana di Empoli, e il depuratore Cuoiodepur di Ponte a Egola, opera propedeutica alla dismissione dell'impianto di Acque e al conseguente trattamento dei reflui civili dell'area urbana dell'empolese all'impianto consortile sanminiatese. Qui le acque, una volta trattate, andranno a soddisfare il fabbisogno delle aziende alla zona industriale, limitando ulteriormente il prelievo di falda. Il sito di Pagnana è il principale impianto depurativo dell'Empolese, a servizio di quasi 90mila abitanti per 5,8 milioni di metri cubi di reflui annui trattati.

Rivoluzione per Pagnana: i reflui civili dell'Empolese saranno trattati a Cuoiodepur a San Miniato - Parte l'opera da 27 milioni per la nuova condotta fognaria: 26 km tra Pagnana e San Miniato, con consegna lavori a novembre 2025 e fine prevista per la fine del 2027

