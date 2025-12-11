I promessi sposi il musical

“I Promessi Sposi – Il Musical” torna a portare sul palcoscenico il celebre capolavoro di Alessandro Manzoni, rivisitato in una versione moderna e coinvolgente. Diretto da Vito Rago e prodotto dall’APS Tuttinscena Cultura e Spettacolo, lo spettacolo promette di emozionare il pubblico di ogni età, reinterpretando il classico in chiave attuale e suggestiva.

Apericena Letterario: "I Promessi Sposi" con gusto! Sei pronto per un'esperienza che unisce letteratura, sapori e creatività? Mercoledì 17 Dicembre alle ore 19:00, il CIOFS di Cesano Maderno apre le porte per un evento unico! I nostri talentuosi ragazzi del

Arpino: debutta "I promessi sposi", nuovo spettacolo musicale-teatrale con Luca Mascolo, Ida Maurano e il "Millennium Ensemble" - Ad Arpino debutta in prima assoluta lo spettacolo musicale dedicato a "I promessi sposi", tra musica dal vivo, teatro e interpretazioni d'autore.

"I promessi sposi – Amore e Provvidenza": un matrimonio che non s'ha da fare - Scroscianti e ripetuti applausi per la commedia musicale "I Promessi Sposi – Amore e Provvidenza", regia di Alessandro Incognito e Gisella Calì assistiti da Carolina Pulvirenti, sabato 29 e domenica 3