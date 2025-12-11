I pericoli nascosti dell’innamorarsi dopo i 60 anni

L'innamorarsi dopo i 60 anni può portare gioia e nuove esperienze, ma è importante essere consapevoli dei rischi nascosti. Questa fase della vita, spesso caratterizzata da stabilità e routine, può essere complicata da emozioni intense e questioni finanziarie impreviste. Conoscere i pericoli può aiutare a vivere questa nuova fase in modo più consapevole e sereno.

L’amore dopo i 60 anni può essere emozionante, ma non è privo di rischi. In questa fase, il romanticismo entra in una vita già costruita, portando con sé complicazioni emotive e finanziarie che molti non prevedono. A differenza dei primi anni, quando il romanticismo spesso include progetti per il futuro, l’acquisto di una casa o la creazione di una famiglia, l’amore dopo i 60 anni riguarda più la compagnia, l’intimità emotiva e la condivisione della vita che si è già costruita. Come spiega la dottoressa Michele Leno su Parade.com, “il bisogno di amore, attaccamento e appartenenza non cambia con l’età”. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - I pericoli nascosti dell’innamorarsi dopo i 60 anni

