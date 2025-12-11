I pensionati in piazza | La vita è sempre più dura Sanità e entrate da fame

Il crescente malcontento tra i pensionati si manifesta con manifestazioni in tutta Italia, tra cui l'Umbria, dove il 12 dicembre scenderanno in piazza. Le problematiche principali sono sanità e pensioni, considerati insufficienti per affrontare le difficoltà quotidiane. Andrea Farinelli, segretario dello Spi-Cgil Umbria, sottolinea l'importanza di far sentire la loro voce in un contesto di crescente difficoltà economica.

"Il 12 dicembre anche i pensionati e le pensionate umbre scendono in piazza". Lo dichiara Andrea Farinelli, segretario generale dello Spi-Cgil Umbria. Quali le ragioni dello sciopero? "Al centro della protesta c’è il progressivo definanziamento dei fondi nazionali per la sanità, la scuola e i trasporti, che non è una questione astratta di bilanci ma ha effetti diretti e pesanti sulla vita quotidiana delle persone. Meno risorse significano meno servizi nei territori: presìdi sanitari che si indeboliscono, liste d’attesa sempre più lunghe, difficoltà ad accedere alle cure, scuole con meno personale e trasporti pubblici ridotti o insufficienti, soprattutto nelle aree interne e periferiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it