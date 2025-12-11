I libri di Sophie Kinsella | ha trasformato ogni crisi personale in un grande successo letterario

Sophie Kinsella, al secolo Madeleine Wickham, ha saputo trasformare le proprie esperienze di vita in successi letterari, regalando al pubblico storie che combinano humor e introspezione. In questo articolo ripercorriamo le opere più significative della sua carriera, dalla celebre saga “I Love Shopping” al suo ultimo lavoro “Cosa si prova”, in ricordo di una scrittrice che ha lasciato un'impronta indelebile.

Una rilettura delle opere più importanti di Sophie Kinsella, nome d’arte della scrittrice 53enne Madeleine Wickham scomparsa nelle scorse ore, dalla saga “I Love Shopping” fino al testamento spirituale in “Cosa si prova”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Addio alla scrittrice Sophie Kinsella, autrice “I love shopping” e altri successi illibraio.it/news/narrativa… @Mondadori #libri #scrittrici Vai su X

Autore: Sophie Kinsella Titolo: la ragazza fantasma Ho saputo nel pomeriggio, nella fretta di una giornata super caotica e frenetica, da un messaggio letto di sfuggita, della tua scomparsa. Mi dispiace moltissimo. Sei stata una scoperta meravigliosa, i tuoi libri - facebook.com Vai su Facebook

Sophie Kinsella, i 10 libri più belli da leggere - Autrice di bestseller, Sophie Kinsella ha scritto tantissimi romanzi rosa che hanno appassionato milioni di fan grazie alle sue protagoniste coraggiose e ironiche ... Da today.it

È morta Sophie Kinsella, la donna che con i suoi libri ci ha insegnato a ridere dei nostri disastri - Con I Love Shopping ha raccontato una generazione tra ironia, imperfezione e romanticismo. Si legge su panorama.it