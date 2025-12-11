I lacchè di Putin e Trump

L'articolo analizza le posizioni di Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon, evidenziando come siano stati definiti come figure di supporto alle strategie di Putin e Trump. La discussione si concentra sulle loro scelte politiche e influenze, sollevando interrogativi sulla loro collocazione nel panorama politico internazionale e sulle implicazioni di tali rapporti.

Il settimanale francese Le Point titola il suo editoriale con parole chiare: «Le Pen e Mélenchon, lacchè di Putin (e di Trump)». Per Etienne Gernelle il documento americano sulla sicurezza nazionale, che teorizza l'abbandono dell'Ucraina e attacca frontalmente l'Unione europea, e ha raccolto per questo gli aperti elogi del Cremlino, ha almeno il merito di non permettere la negazione della realtà. «Tanto più – scrive – che si trovano da noi degli alleati oggettivi di quest'asse trump-putiniano, e di questi tempi anche particolarmente disinibiti». Il riferimento è al Rassemblement National di Marine Le Pen da un lato (a destra) e alla France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon dall'altro (a sinistra), e alle loro dichiarazioni contro l'Europa guerrafondaia, sostanzialmente in linea con le posizioni di Mosca.

