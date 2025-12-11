I giovani italiani non vogliono arruolarsi nonostante il martellamento tv | la responsabilità è nell’obiezione

Nonostante il costante bombardamento mediatico, molti giovani italiani mostrano scarso interesse a arruolarsi. La recente consultazione promossa dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza mira a comprendere meglio come il clima di conflitto influisca sulla crescita di adolescenti tra i 14 e i 18 anni, evidenziando il ruolo dell’obiezione di coscienza in questa dinamica.

La consultazione Guerra e conflitti proposta dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni ha il pregio di provare a colmare il vuoto nella ricerca in relazione all’impatto che questi anni di dilagante bellicismo stanno producendo sulla crescita emotiva, psicologica e valoriale degli adolescenti italiani. Sul sito dell’Autorità garante – dove si specifica che il questionario è stato realizzato con la Consulta delle ragazze e dei ragazzi, supportati da un esperto – i temi dell’indagine sono sintetizzati in questi termini: “Come ti informi sulla guerra? Quali emozioni provi davanti alle immagini dei conflitti? Cosa pensi del ruolo della tua generazione nella costruzione della pace?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it