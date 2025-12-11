I freni di destra e sinistra all’Abbondanza | i casi Ilva e Ponte sullo Stretto

L'articolo analizza i casi di Fratelli d’Italia e centrosinistra all’Abbondanza, confrontando le loro strategie e posizioni su importanti progetti come Ilva e il Ponte sullo Stretto. Attraverso queste esperienze, si esplorano le dinamiche politiche e le sfide che caratterizzano le diverse forze italiane di destra e sinistra.

" Abundance ", di Ezra Klein e Derek Thompson, è probabilmente il miglior libro scritto negli ultimi anni sui limiti politici della sinistra e della destra davan.

