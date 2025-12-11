i fochi di badia prataglia hanno aderito al protocollo di intesa nazionale per la conservazione degli antichi rituali del fuoco

“I Fochi” di Badia Prataglia hanno ufficialmente aderito al protocollo di intesa nazionale dedicato alla conservazione degli antichi rituali del fuoco, contribuendo alla tutela di questa tradizione culturale. L'iniziativa mira a preservare e valorizzare le usanze storiche legate al fuoco, riconoscendo il loro valore nel patrimonio identitario italiano.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – . Una delegazione è stata invitata alla convention annuale ad Agnone. "I fochi" rituali di Badia Prataglia fanno parte di un importante protocollo nazionale sottoscritto due anni fa p er riscoprire le antiche festività rituali e portarle nel futuro. Per ravvivare questa opportunità di fare rete, una delegazione dell'ASD Badia Prataglia, accompagnata dall'Assessore Jamal Casetti, è stata accolta ad Agnone per la convention annuale. In questo contesto, che da quest'anno conta 26 realtà italiane di quattro regioni diverse, le singole comunità hanno ribadito la propria volontà di riconoscersi e affermarsi attraverso la propria storia e cultura, legando la tradizione, la leggenda e il futuro.