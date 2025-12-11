I film della settimana scelti da Internazionale

Internazionale.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le principali uscite cinematografiche della settimana selezionate da Internazionale, con recensioni della stampa internazionale. Tra opere come

Da Vita privata di Rebecca Zlotowski a L’ombra del corvo di Dylan Southern. Le recensioni della stampa straniera. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

i film della settimana scelti da internazionale

© Internazionale.it - I film della settimana, scelti da Internazionale

Leggi anche: Juve Pafos i convocati di Spalletti per la sfida di Champions League! Due rientri importanti per i bianconeri – FOTO

Leggi anche: Falper Outlet – Mobili bagno iconici con sconti esclusivi