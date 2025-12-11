I film belli ma snobbati al cinema nel 2025 pronti a spopolare in streaming

Nel 2025 sono usciti film di alta qualità spesso trascurati al cinema, ma destinati a conquistare il pubblico in streaming. Nonostante il successo in premi come i Golden Globe 2026, molte pellicole meritevoli hanno avuto bassi incassi al botteghino. Ecco una panoramica di quei film che meritano di essere recuperati e apprezzati anche a casa.

Dopo le nomination ai Golden Globe 2026, con l'aggiunta della categoria “miglior successo al box office, dobbiamo parlare dei film più belli del 2025 che hanno incassato poco, ma vanno assolutamente recuperati. Le sale cinematografiche, tra titoli flop e streaming dilagante, stanno attraversando una crisi che va avanti da anni e che non sembra volersi arrestare. Il che significa che i film stessi non stanno messi tanto bene, gli esercenti nemmeno a parlarne. Opere di indubbia qualità che non riescono a guadagnare soldi al botteghino e arrivano poi al primo posto dei titoli più visti del catalogo streaming su cui sono destinate, che sia Netflix o Prime Video o qualsiasi altra. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - I film belli, ma snobbati al cinema nel 2025, pronti a spopolare in streaming

